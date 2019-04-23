Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.83
BIST 100
95,952.77
Altın
1,271.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'daki Türk derneklerinden Macron'a 24 Nisan tepkisi

Fransa'daki Türk dernekleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasına tepki gösterdi.

Yusuf Özcan   | 23.04.2019
Fransa'daki Türk derneklerinden Macron'a 24 Nisan tepkisi

PARİS

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Fransa Türk Federasyonu, Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi bir süre önce onaylamasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Fransa'daki Türk dernekleri, mezhepçi mantıktan ilham alan baskıcı grupların halkların arasındaki diyaloğu ve barışı zedelemek için tarihi araçsallaştırmasını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da 50 yıldan fazladır varlığını sürdüren Türklerin, ülkenin kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Fransa'daki Türk dernekleri, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmeyi doğru bulmuyor." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Bernard Lewis, Gilles Veinstein, Robert Mantran ve Luis Bazin gibi tarihçilerin "soykırım" kavramının kullanmasına karşı çıktığı anımsatılarak, "Fransa'daki 800 bin Türk bu ayrımcılığı kabul etmiyor ve bunu anlatmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 2 yıl önce 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Sarı yeleklilerin gösterilerini takip eden gazeteci yargılanacak

Sarı yeleklilerin gösterilerini takip eden gazeteci yargılanacak

Dışişlerinden Macron'a SDG tepkisi

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 'şiddet olayları' endişesi

Eski Fransız elçiden Trump'a 'kaprisli, öngörülemez, bilgisiz lider' benzetmesi

Eski Fransız elçiden Trump'a 'kaprisli, öngörülemez, bilgisiz lider' benzetmesi

Fransa, 'Libya sınırında yakalanan silahlı vatandaşlarını' açıklamaya çalışıyor

Fransa, 'Libya sınırında yakalanan silahlı vatandaşlarını' açıklamaya çalışıyor
Fransız mahkeme başörtülü kadını haklı buldu

Fransız mahkeme başörtülü kadını haklı buldu