Cezayir’den Fransa’nın Nijer’e askeri müdahale için hava sahasını açma talebine ret
Cezayir’in, Fransa’nın Nijer’e askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddettiği bildirildi.
Cezayir
Devlet radyosunun haberine göre Cezayir, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtildi.
- Nijer'de neler oluyor?
- Nijer'de bağımsızlıktan bu yana 5 kez askeri darbe yapıldı
- Nijer'deki yabancıların tahliyesi sürüyor
- Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı
- Nijer'de binlerce gönüllü, ECOWAS'ın olası müdahalesine karşı seferber oldu
Haberde, Cezayir’in güç kullanımına her zaman karşı olduğu vurgulanarak, Nijer’deki askeri darbeye ilişkin tavrının açık ve net olduğu kaydedildi.
Cezayir'in ret yanıtıyla karşı karşıya kalan Fransa’nın Fas’a yöneldiği belirtilen haberde, Fas makamlarının Fransa’nın askeri müdahale için hava sahasını Fransız savaş uçaklarını açma kararı aldığı iddia edildi.
Cezayir, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine tepki göstermişti.
ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, cuma günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.
ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
• Askeri hareketliliğin 26 Temmuz’da başladığı Nijer'de aynı gün Cumhurbaşkanı alıkonuldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 2, 2023
• 27 Temmuz’da asker, devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu
Nijer’de ne oluyor? https://t.co/iNO1VsOXq5 pic.twitter.com/g43BFE41dg