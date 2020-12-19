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Dünya

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Paris'te Danıştayın önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli eylemci, Chatelet Meydanı yakınlarına kadar yürüdü.

Yusuf Özcan,Alaattin Doğru   | 19.12.2020
Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarıprotesto etmek için gösteriler düzenledi.

Paris'te Danıştayın önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli eylemci, Chatelet Meydanı yakınlarına kadar yürüdü.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

Macron yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "Macron istemese de biz buradayız" sloganları attı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için karantinaya giren Macron'a, "Macron hazırlan seni evinden alacağız." diye seslendi.

Gösteride, geçen hafta güvenlik yasa tasarısıyla artan İslamobiye karşı yapılan eylemde gözaltına alınan sarı yelekli eylemciye destek vermek için şemsiye açıldı.

Soy ismini vermek istemeyen protestocu Daddi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel özgürlükleri savunmak için eylem yaptığını söyledi.

"Polis ve adalet hükümet için çalışıyor. Bunun adı diktatörlük. Başka bir şey değil" yorumunu yapan Daddi, insanların dinleri nedeniyle fişlendiğini, herkesin izlendiği ve takip edildiğini belirtti.

Daddi, güvenlik yasa tasarısına da tepki gösterdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Ulusal Meclis çevresinde ve Champs-Elysees Caddesi Caddesi'nde gösteri yapılmasına izin vermedi.

İki yıl önce başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede toplumsal ve siyasi krizlere neden olmuştu.

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