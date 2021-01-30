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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 258 yeni vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 30.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 858 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 356 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 465 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybı, hastanelerde 52 bin 917 ve bakımevlerinde 22 bin 703 olmak üzere 75 bin 620'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 858 artışla 3 milyon 153 bin 487'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 130'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 308 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1271 artışla 223 bin 174'e ulaştı.

Fransa, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

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