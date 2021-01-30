BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı
BMGK, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.
New York
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.
- KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücünün görev süresinin rızası alınmadan uzatılmasına tepki gösterdi
BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.