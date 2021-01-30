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Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

BMGK, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

Betül Yürük   | 30.01.2021
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), UNFICYP'in görev süresini, 31 Temmuz 2021'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

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