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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 05.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 346 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 522 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 66 bin 282'ye çıktı. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 489 artışla 2 milyon 680 bin 239'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 625'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 904 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1466 artışla 197 bin 503'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlanan kişi sayısının 10-15'e yükseldiğini belirtti.

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