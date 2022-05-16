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Dünya

Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

Esra Taşkın   | 16.05.2022
Fransa Başbakanı Castex istifa etti Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.

Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.

Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.

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