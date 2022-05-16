Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
Malezya genelinde 8-14 Mayıs arasında kaydedilen yeni Kovid-19 vaka sayılarının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 119,2 arttığı bildirildi.
Kuala Lumpur
Malezya Sağlık Genel Müdürü Dr. Noor Hisham Abdullah, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki haftalık vaka sayısının bir önceki haftada 8 bin 732 olduğunu, bu rakamın 8-14 Mayıs arasında 19 bin 137'ye ulaşarak yüzde 119,2'lik artış gösterdiğini belirtti.
Sağlık tesisleri, kamu hastaneleri, Kovid-19 karantina ve tedavi merkezlerine kabul edilen hasta sayısı da bir önceki haftaya oranla yüzde 38 yükseldi.
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 239 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 478 bin 112'ye yükseldi. Ülkede, 1263 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 411 bin 762 oldu.
Son 24 saatte 3 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 615'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.