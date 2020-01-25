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Dünya

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Yusuf Özcan   | 25.01.2020
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

Paris

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 63'üncü haftasına girdi.

Paris'te Mireille-Havet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Villiers Mahallesi'ne yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.

Toulouse'daki eylemde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı, güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, önceki haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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