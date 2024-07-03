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Dünya

Fransa'da Müslümanlar seçimin ikinci turu öncesinde aşırı sağ hükümet ihtimalinden endişeli

Fransa’daki Müslüman toplumu, ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin birinci çıktığı erken genel seçimlerin ikinci turuna birkaç gün kala aşırı sağcı bir hükümetin ülkeyi yönetmesi olasılığından endişe ediyor.

Esra Taşkın  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Fransa'da Müslümanlar seçimin ikinci turu öncesinde aşırı sağ hükümet ihtimalinden endişeli Fotoğraf: Esra Taşkın - AA

Paris

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 9 Haziran’da meclisi feshetmesinin ardından Fransa erken seçim sürecini yaşıyor. Genel seçimlerin 30 Haziran’da düzenlenen ilk turunda RN partisi sandıktan ilk parti olarak çıktı. RN ve müttefikleri, oyların yüzde 33'ten fazlasını toplamasının ardından ülkedeki Müslümanlar aşırı sağcı bir hükümetin kurulması ihtimalinden kaygılı.

Aşırı sağ özellikle kamusal alanda başörtüsü ve helal et kesimi yasaklarını yürürlüğe koymak istediğini yıllardır dillendiriyordu. Müslüman toplumunun temsilcileri ise ibadet özgürlüklerinin kısıtlanmamasını ve “ikinci sınıf” vatandaş konumuna düşmek istemediklerini ifade ediyor.

Paris Ulu Camisi'nde, seçimin ikinci turu öncesinde aşırı sağın yükselişiyle mücadelenin ele alındığı “Cumhuriyet İçin, Fransa İçin” başlığı altında konferans düzenlendi.

Konferansa Paris Ulu Camisi Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, Lyon Ulu Camisi Yöneticisi Kamel Kabtane, Fransa İslam'ı Forumu (FORIF) üyesi Sadek Beloucif, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi ile çok sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hafız, inançları ne olursa olsun tüm vatandaşları erken genel seçimlerin 7 Temmuz’da düzenlenecek ikinci turunda oy kullanmaya çağırarak, “Fransa’nın geleceği için belirleyici olan bu günlerde Ulusal Birlik’in projesine, ideolojine ve unutmadığımız köklerine karşı dimdik ayakta duruyoruz.” dedi.

RN projesinin ve kullandığı siyaset dilinin Müslüman düşmanlığı ve korkusu üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Hafız, Müslümanların toplumdaki sorunlarının “günah keçisi” olamayacağını, bu sorunların başka nedenlerden kaynaklandığını kaydetti.

Müslüman vatandaşların ebeveynlerinin Fransa’nın inşasına katkı sağladığını söyleyen Hafız, “Siyaset yapmıyoruz, hepimizi ilgilendiren bir tehlikenin karşısında duruyoruz.” ifadesini kullandı.

Hafız, Paris Ulu Camisi'nin Fransa için savaşırken ölen Müslümanların anısına inşa edildiğini ifade ederek, “Paris Ulu Camisi, tüm inançların dini kurumlarını aşırı sağın yükselişine karşı durmaya çağırıyor.” diye konuştu.

Chems-Eddine Hafız, aşırı sağın fikirlerine karşı tüm Fransız ulusun birleşmesini isteyerek, “Geleceğimizi korkunun, ayrışmanın belirlemesine izin veremeyiz.” yorumunu yaptı.

Lyon Ulu Camisi Yöneticisi Kabtane de “Kendilerini ülkenin bir sonraki yöneticileri olarak tanımlayanların, bize katacaklarına ilişkin sözlerini okuduğumuzda ve duyduğumuzda bazılarımızı bir korku sarmaya başladı. Bu sadece Fransa’daki Müslümanların tamamı için değil, Fransa için de endişe verici.” dedi.

Kabtane, bazı RN partili siyasetçilerin kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarını, bazı camileri kapatacaklarını söylemesinin sadece endişeye yol açabileceğini kaydederek, Müslüman toplumunun aşırı sağın bu sözlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

FORIF üyesi Beloucif ise korkunun insanları yanlış yönlendiren bir duygu olduğuna dikkati çekerek, oy vermenin önemini vurguladı.

Stains Belediye Başkanı Taibi de Müslüman karşıtı ve Yahudi karşıtı olan aşırı sağın birkaç gün içinde ülkenin başına gelme riski bulunduğuna işaret etti.

Müslümanlar aşırı sağın uygulayacağı yasaklardan tedirgin

Konferansa katılanlardan İslami Bilimler alanında eğitim görevlisi Vanessa isimli Fransız, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, aşırı sağın "insanlar farkına varmadan" son yıllarda yükseldiğini ifade etti.

Vanessa, "Bu çok fazla endişeye sebep oluyor.” diyerek, vatandaşların aşırı sağa oy vermesinin ardında farklı sebeplerin yattığını, bazılarının siyasetçilerden, bazılarının ise ekonomik koşullardan bunaldığını söyledi.

“Müslümanlar olarak aşırı sağcıların çok sayıda konuşmasında hedef olduğumuzu hissediyoruz.” diyen Vanessa, aşırı sağcı liderlerin “radikal eğilimli olduğunu” savunduğu 170 camiyi kapatabileceklerini, sokakta başörtüsünü ve helal et kesimini yasaklayabileceklerini duyurduklarını kaydetti.

Vanessa, aşırı sağın bu projesini yürürlüğe koymaması için Müslümanların harekete geçmesi gerektiğini belirterek, ikinci turda sandığa gidilmesi çağrısı yaptı.

Nora isimli bir diğer Müslüman ise aşırı sağın yükselişini engellemek için genel seçimlerin ilk turunda oy verdiğini ifade etti.

Aşırı sağın ülkede nefreti beslediğini, vatandaşları birbirine düşürmeye çalıştığını söyleyen Nora, “Müslümanlar oy vermeye giderek görevlerini yerine getiriyor. Korku var, doğru. Destek istiyoruz.” diye konuştu.

Ülkede Müslümanlara saygı duyulmasını istediğini dile getiren Nora, vatandaşların oy kullanmasını istedi.

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