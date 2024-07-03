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Dünya

TCG Kınalıada gemisi Singapur'a liman ziyareti yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada gemisinin Singapur'a liman ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.

Ömer Olcay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
TCG Kınalıada gemisi Singapur'a liman ziyareti yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 Temmuz'da limana yanaşan geminin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Cakarta Deniz Ataşesi Deniz Albay İlker Basmaz tarafından karşılandığı belirtildi.

Bu kapsamda, personellerin Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien'e makam ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yarın son bulacak gezi süresince TCG Kınalıada gemisinin halkın ziyaretine açıldığı ifade edildi.

Singapur Deniz Kuvvetleri personelinin de ziyaret ettiği geminin imkan kabiliyetlerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımı ve tanıtımının yapıldığı kaydedildi.

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve TCG Kınalıada Komutanı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Singapur Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel ile Singapur'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı aktarıldı.

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