TCG Kınalıada gemisi Singapur'a liman ziyareti yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada gemisinin Singapur'a liman ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 Temmuz'da limana yanaşan geminin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Cakarta Deniz Ataşesi Deniz Albay İlker Basmaz tarafından karşılandığı belirtildi.
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA, 2-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Singapur’a liman ziyareti gerçekleştiriyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024
Gemimiz limanda, Singapur Büyükelçimiz Mehmet Burçin… pic.twitter.com/d7WLciqct4
Bu kapsamda, personellerin Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien'e makam ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yarın son bulacak gezi süresince TCG Kınalıada gemisinin halkın ziyaretine açıldığı ifade edildi.
Singapur Deniz Kuvvetleri personelinin de ziyaret ettiği geminin imkan kabiliyetlerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımı ve tanıtımının yapıldığı kaydedildi.
Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve TCG Kınalıada Komutanı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Singapur Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel ile Singapur'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.