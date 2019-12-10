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Dünya

Fransa'da Macron karşıtları yine sokağa çıkacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu protestoları nedeniyle güvenlik güçleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yusuf Hatip   | 10.12.2019
Fransa'da Macron karşıtları yine sokağa çıkacak Fotoğraf: Julien Mattia /AA

Paris

Emniyet yetkilileri, geniş çaplı olması beklenen protestolar nedeniyle dükkan ve restoranların başkent Paris genelinde kapalı kalması çağrısında bulundu.

Havalimanı çalışanları, öğretmenler ve diğer kamu çalışanlarının katıldığı greve, öğleden sonra başkent Paris dışından da yoğun katılım olması öngörülüyor.

Öte yandan, yerel medyadaki habere göre, şu ana kadar ülke genelinde tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabildi. Paris'te gündüz saatlerinde olağanüstü trafik yoğunluğu ile uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Altıncı gününe giren protestolara geçen perşembe günü 800 bin civarında Macron karşıtı katılmıştı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.


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