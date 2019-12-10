Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden Nobel'e tepki
Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.
Saraybosna
İsveç'in başkenti Stockholm'de bu akşam yapılacak Nobel ödül töreni öncesi, eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye ve İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesine tepkiler sürüyor.
- Soykırım inkarcısına verilen Nobel Ödülü önceki tartışmalı kararları hatırlattı
- Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, "Bosna Savaş Muhabirleri" (#BosniaWarJournalists) etiketiyle Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlar Handke'ye ödül verilmesini protesto etti.
CNN editörlerinden Christiane Amanpour, Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.
I was there. We all know who's guilty. #handke #bosnia #BosniaWarJournalists pic.twitter.com/DL2nb8WAQY— Christiane Amanpour (@camanpour) December 9, 2019
Bosna'daki savaşta foto muhabirliği yapan Santiago Lyon da 1992 yılında Saraybosna'da kendi çektiği bir fotoğrafı paylaşarak, fotoğrafta yerde yatan kadının bir Sırp keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü vurguladı.
Woman killed by a Serb sniper in Sarajevo, June 1992. Photo by @slyon66 #Handke #NobelPrize #BosniaWarJournalists pic.twitter.com/owNVfwdAwl— Santiago Lyon (@slyon66) December 10, 2019
Gazeteci Peter Maas ise Sırp askerlerin Bosna Hersek'teki sivillere yönelik zulmünü gösteren birçok yazı ve görsel paylaştı.
The Swedish Academy's decision to award a Nobel to Peter Handke took me by surprise. Didn't they know what he wrote on Bosnia? After months of controversy, everyone knows, including the king of Sweden, who nonetheless is going ahead with giving Handke the award in a few hours.— Peter Maass (@maassp) December 10, 2019
BBC Ortadoğu Editörü Jeremy Bowen de eski Yugoslavya'daki savaşları takip ettiğini ve burada "canavarca" işlenmiş suçlar gördüğünü belirterek, Sırp savaş suçluları Radovan Karadzic ile Ratko Mladic'in davalarında da ifade verdiğini hatırlattı.
I reported all the Yugo wars. Saw monstrous crimes. #BosniaWarJournalists #Handke #NobelPrize Later testified at war crimes trials, inc those of Bosnian Serb leaders Karadzic & Mladic. The grim detail in court records https://t.co/nfiRcCPbMk— Jeremy Bowen (@BowenBBC) December 9, 2019
Bosna'daki savaşta görev yapan bir başka savaş muhabiri Roy Gutman ise o dönemde işlenen savaş suçlarına dikkati çekerek, "Srebrenitsa'da yaşananlardan bir yıl önceki olaylar orada soykırım olacağına işaret ediyordu. Bugün de aynı şekilde düşünüyorum." dedi.
Bu arada, ödülü protesto etmek amacıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir alışveriş merkezinin dev ekranına da üzerinde "Yazıklar Olsun" yazılı Handke görseli yansıtıldı.
Soykırım inkarcısı Peter Handke
Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesinde soykırım ve savaş suçlarından yargılanması devam ederken cezaevinde ölen eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.
Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" öne süren Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.
Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.