Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 875'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 02.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 659 artışla 202 bin 729'a ulaştı.

Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 875'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 573'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 148 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 253 artarak 76 bin 802'ye yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 85 gündür düşüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Devlet Tiyatroları açık havada 'perde' dedi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Almanya Başbakanı Merkel: Avrupa'nın tarihinin en zor durumunda olduğunu biliyoruz
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Rus bütçesinin Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kaybı 1 trilyon rubleyi aştı

Rus bütçesinin Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kaybı 1 trilyon rubleyi aştı
AİHM: Fransa iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptı

AİHM: Fransa iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptı