Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 875'e çıktı.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 659 artışla 202 bin 729'a ulaştı.
Son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 875'e çıktı.
Kovid-19 nedeniyle 573'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 148 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 253 artarak 76 bin 802'ye yükseldi.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 85 gündür düşüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.