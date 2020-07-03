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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 03.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 582 artışla 203 bin 311'e ulaştı. Son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 893'e yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle 560'ı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 990 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 258 artarak 77 bin 60 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 86 gündür düşüyor.

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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi
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