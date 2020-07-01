Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 861'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 861'e çıktı.
Paris
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 918 artışla 202 bin 70'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 582'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 336 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 275 artarak 76 bin 549'a yükseldi.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 84 gündür düşüyor.
Fransa'da son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 861'e çıktı.