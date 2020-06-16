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Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 29 bin 547'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 16.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 547'ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 344 artışla 195 bin 121'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 829'u yoğun bakımda olmak üzere, 10 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının 69 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.

Salgında son 24 saatte hastanelerde 38, son bir haftada yaşlı bakımevlerinde 73 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısı hastanelerde 19 bin 90'a, bakımevlerinde 10 bin 457'ye yükseldi. Toplam can kaybı 29 bin 547 olarak kayda geçti.

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