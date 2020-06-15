Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 436'ya çıktı.
Paris
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Fransa Hallk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 152 artışla 194 bin 777'ye ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 846'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 752 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısının 68 gündür düştüğü ülkede iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.
Salgında son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 436 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.