Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,732.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 714'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 29.05.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 714'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 597 artışla 224 bin 70'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1361'i yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 695 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 51 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 656 artarak 67 bin 803'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 52 kişi yaşamını yitirirdi. Ölü sayısı hastanelerde 18 bin 387'ye, yaşlı bakımevlerinde 10 bin 327'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 714'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Benzer haberler

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli sayılacak

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli sayılacak

New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: DSÖ yeniden yapılandırılmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: DSÖ yeniden yapılandırılmalı
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi