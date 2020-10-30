Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı
Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Paris
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 250 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 36 bin 20'ye ulaştı.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 637 artışla 1 milyon 282 bin 769'a yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 156'sı yoğun bakımda olmak üzere, 21 bin 183 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 115 bin 287'ye çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 19,4'e ulaştı.
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