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Dünya

ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 5 gün kala Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerin başında gelen Florida'da aynı gün seçim kampanyalarını sürdürüyor.

Dildar Baykan   | 30.10.2020
ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da

Washington

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de adaylar Trump ve Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor. 

Trump, günlük programına Florida'nın Tampa kentinde başladı. Buradaki mitinginde Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti.

Melania Trump, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgınına karşı aşı çalışmalarında Demokratların tavrını eleştirerek, "Aşı konusu partizan bir konu değildir. Bir aşının üretilmesini desteklemiyorsanız Amerikan halkının sağlığını da desteklemiyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump da Demokratların Kovid-19 salgınını siyasi çıkarları için kullandığını belirterek, "Biz yakında aşıyı dağıtacağız." dedi.

Trump'ın Kuzey Carolina mitingine hava muhalefeti

Öte yandan Trump'ın gün içinde bir başka kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da yapması planlanan etkinlik olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesiye ertelendi.

Biden da yerel saat ile 18.30'da Tampa kentinde miting düzenleyecek.


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