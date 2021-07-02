Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Paris
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 664 artışla 5 milyon 775 bin 965'e, 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 140'a yükseldi.
Ülkede önceki gün 2 bin 314, dün ise 2 bin 457 vaka tespit edilmişti.
Hastanelerde 1162'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 232 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 103 bin 180'e ulaştı, bunlardan 23 milyon 270 bin 971'ine ikinci doz uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.