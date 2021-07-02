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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 02.07.2021
Fransa'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı

Paris

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 664 artışla 5 milyon 775 bin 965'e, 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 140'a yükseldi.

Ülkede önceki gün 2 bin 314, dün ise 2 bin 457 vaka tespit edilmişti.

Hastanelerde 1162'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 232 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 103 bin 180'e ulaştı, bunlardan 23 milyon 270 bin 971'ine ikinci doz uygulandı.

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