Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 577 artışla 344 bin 101’e yükseldi. Hastanelerde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 794'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 599’u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 3 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 88 bin 524 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 olarak belirlenmişti.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.