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Dünya

Yemen'deki Husiler Sana Uluslararası Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapattı

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına kapatıldığını duyurdu.

Ali Semerci   | 09.09.2020
Yemen'deki Husiler Sana Uluslararası Havalimanı'nı BM uçuşlarına kapattı

İstanbul

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümetine bağlı Ulaştırma Bakanı Zekeriyya eş-Şami, BM Mukim Koordinatörlük Ofisi Müdürü Matthew Leslie ve Dünya Gıda Programı Temsilcisi Ali Rıza ile başkent Sana'da görüştü.

Şami, Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle BM uçuşlarına kapatıldığını söyledi.

BM'nin Sana'daki ofisi ve Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara yakıtın yakında biteceği, BM'ye ve uluslararası kuruluşlara ait uçaklara sunulan hizmetlerin duracağı bilgisi verildiğini ancak bunun dikkate alınmadığını ifade eden Şami, havalimanının tekrar açılması için BM kuruluşlarıyla ortak çözüm bulmaya açık olduklarını aktardı.

Husiler, 6 Eylül'de yaptıkları açıklamada, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle Sana Uluslararası Havalimanı'nın birkaç gün içinde BM uçuşlarına kapatılacağını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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