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Dünya, Libya

Faslı uzman Bunuman: Libya'da siyasi anlaşma önündeki en büyük engel Hafter ve destekçileri

Faslı siyaset uzmanı Bunuman, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engeli teşkil edeceğini söyledi.

Khalid Mejdoup,Ali Semerci   | 09.09.2020
Faslı uzman Bunuman: Libya'da siyasi anlaşma önündeki en büyük engel Hafter ve destekçileri

Rabat

Faslı siyaset uzmanı Selman Bunuman, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas'ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engeli teşkil edeceğini söyledi.

Fas'taki Sidi Mohammed Bin Abdullah Üniversitesinden siyasi bilimler profesörü Bunuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas'ta Libya diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, askeri çözümde ısrar eden General Halife Hafter ve destekçileri olacak." dedi.

Bunuman, Fas'ın Libya krizini siyasi çözüme kavuşturma çabalarını durdurmaya ve engellemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Doğrudan isim vermeyen Faslı akademisyen, "Bazı bilinen ülkeler, Hafter'i destekleyerek krizi devam ettirmeye yatırım yaptıkları için siyasi çözümden hoşlanmıyorlar." diye konuştu.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı

Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler (TM) arasındaki diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde pazar günü başlamıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Muhammed Halife Necm ile TM heyetinden Yusuf el-Akuri, dün üçüncü gün oturumlarının sona ermesinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, tarafların ortak yazılı açıklamasını okumuştu.

Açıklamada, toplantıda önemli anlaşmalara varıldığı belirtilmişti.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili de Buznika kentinde 3 gün devam eden toplantıların, taraflar arasındaki anlaşmanın bazı detaylarını incelemek üzere 10 Eylül'de yeniden başlayacağını söylemişti.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.

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