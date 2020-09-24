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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede

Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yusuf Özcan   | 24.09.2020
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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