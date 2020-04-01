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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

Yusuf Özcan   | 01.04.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, yaptığı açıklamada, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3,6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti. 

Penicaud, bunun devlete maliyetinin 11 milyar avro olduğunu kaydetti.

İşten çıkarılanlar maaşının yüzde 70'ni devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

Öte yandan Konut Bakanı Julien Denormandie, Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, devletin evsiz kalan 60 bin kişiye günlük 7 avro olmak üzere toplam 15 milyon avro yardım yapacağını bildirdi.

Ülkede sokaklarda kalan evsizler için otellerde 5 bin kişilik ve 40 farklı merkezde ise bin 300 kişilik yerler oluşturulmuştu.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e, vaka sayısı ise 52 bin 128'e yükselmişti.

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