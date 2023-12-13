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Dünya

Fransa'da Müslüman lisesine kamu desteğinin kesilmesi "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bulundu

Fransa'da muhalefet, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü önde gelen liselerden Averroes (İbni Rüşd) Lisesinin devletle sözleşmesinin sonlandırılmasını "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bir karar olduğunu bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Fransa'da Müslüman lisesine kamu desteğinin kesilmesi "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" bulundu

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, Ulusal Meclis'te basına verdiği brifingde, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Paul Vannier, Özel Averroes Lisesine kamu desteğinin kesilmesine tepki gösterdi.

Milletvekili Vannier, Hauts-de-France Valiliğinin Lille şehrindeki lise için aldığı kararın, diğer başka özel liseler için uygulanmadığına dikkati çekerek, "Çok şaşırtıcı bir çifte standart var, eğer bu lisede düzeltilmesi gereken şeyler varsa bunlar düzeltilmeli." dedi.

Fransa'da faaliyet gösteren özel Katolik, Yahudi, Proteston okullarının devletle sözleşmesinin sonlandırılmasının gündeme getirilmediğini belirten Vannier, Müslüman lisesine yönelik kararı "İslam karşıtı" ve "ayrımcı" olarak niteledi.

Liseye kamu desteği kesilmişti

Hauts-de-France Valiliği, Özel Averroes Lisesinin devletle sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Valilik, lisede verilen eğitimin kaynak ve içerik açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin tamamını karşılamamasını, "kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" konularında kaynak eksikliği bulunmasını, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın gelmesini karara gerekçe olarak göstermişti.

Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürülmüştü.

Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon avro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012'de Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.


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