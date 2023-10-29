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Dünya

Strazburg'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için "Türklerin 100'leri" sergisi açıldı

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu ve Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle "Türklerin 100'leri" başlıklı fotoğraf sergisi açtı.

Esra Taşkın  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Strazburg'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için "Türklerin 100'leri" sergisi açıldı

Strazburg

Fransa'da Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu ve Paris YEE, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda, Strazburg Konsolosluğu 2 gün boyunca küratörlüğünü Mehmet Aslan'ın üstlendiği "Türkiye'nin 100'leri" başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Paris YEE Müdürü Celine Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 fotoğraftan oluşan bu sergiyle, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ve doğal güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirtti.

Aydın, sergide, Türkiye'nin farklı yönlerini ve anlarını kendi özgün sanatsal bakışlarıyla objektiflerine yansıtan 25 Türk fotoğraf sanatçısının eşsiz eserlerinin yer aldığını kaydetti.

Aydın, bu fotoğrafların, Türkiye'nin renkli tarihini, nefes kesen manzaralarını, geleneksel kültürlerini ve çağdaş yaşamını anlatan büyüleyici bir hikaye sunduğunu ifade etti.

Aralarında AA foto muhabirlerinin eserlerinin de yer aldığı sergi 3-5 Kasım tarihlerinde Strazburg'daki "Türkiye Salonu" isimli fuarda da yer alacak.

Strazburg Başkonsolosluğunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle, neyzen Pelin Başar ve piyanist Güray Başol resital verdi.

Konsoloslukta düzenlenen çalıştayda da ülke sanatının, kültürünün ve gastronomisinin tanıtımı yapılırken geleneksel Türk sanatlarına ilişkin sergi düzenlendi.

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