Dolar
19.26
Euro
21.02
Altın
2,010.30
ETH/USDT
1,865.40
BTC/USDT
27,936.00
BIST 100
4,902.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da içme suyunun tarım ilacıyla kontamine olduğu ortaya çıktı

Fransa'da içme suyunun 2020'den beri kullanımı yasak tarım ilacıyla kontamine (bulaşma) olduğu belirlendi.

Alaattin Doğru  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Fransa'da içme suyunun tarım ilacıyla kontamine olduğu ortaya çıktı

Ankara

Tarım Bakanlığı Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) yayımladığı rapora göre, Fransa genelinde içme suyu şebekelerinde alınan iki örnekten en az birinde önemli oranda klorotalonil kalıntılarına rastlandı.

Zirai kimya şirketi Syngenta tarafından pazarlanan ve tarımda kullanılan ilaç, 2020'den beri Fransa'da yasaklı olmasına rağmen yapılan araştırmalarda içme suyu şebekesinde önemli oranda tespit edildi.

Ülkede her 3 yılda bir şebeke suyunda düzenli kontroller yapan ANSES, son kontrollerde 157'den fazla pestisite rastladı. Ayrıca analizlerde ülkenin şebeke sularında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 57 çeşit patlayıcı kalıntısının olduğu ortaya çıktı.

Fransa'daki ilgili kurum söz konusu bakteri ve numunelerin, insan sağlığı üzerinde kısa vadede olmasa da uzun vadede olumsuz etki bırakabileceği şüphesiyle içme sularının dikkatli şekilde tüketilmesini önerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Türkeş, Çeşme'de etkili olan doluyu değerlendirdi: Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor
İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları yerinde denetlendi
Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar

Benzer haberler

Fransa'da içme suyunun tarım ilacıyla kontamine olduğu ortaya çıktı

Fransa'da içme suyunun tarım ilacıyla kontamine olduğu ortaya çıktı

Fransa'nın Nice kentinde polisler de emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransızlar emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor

Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı
Araştırmacı Bigo: Bize göre Fransa'nın (Ruanda soykırımında) belirli bir suç ortaklığı var

Araştırmacı Bigo: Bize göre Fransa'nın (Ruanda soykırımında) belirli bir suç ortaklığı var
Rusya: (Fransa) İlk önce kendi egemen, bağımsız politikasını uygulamayı öğrensinler

Rusya: (Fransa) İlk önce kendi egemen, bağımsız politikasını uygulamayı öğrensinler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet