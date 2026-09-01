Bakan Tekin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde. Gelin hep beraber sahip çıkalım, hepimiz bu taşın altına elimizi koyalım." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Terörsüz Türkiye sürecine hep beraber sahip çıkalım Bakan Tekin, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde. Gelin hep beraber sahip çıkalım, hepimiz bu taşın altına elimizi koyalım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca Türkiye'nin birlik ve beraberliği için emek veren, katkı sunan herkese minnettar olduklarını söyledi.

AK Parti'nin Türk siyaset hayatında çok farklı gelenekler başlattığını ve adımlar attığını belirten Tekin, "Türk siyaset hayatına kattığımız renkler şimdi başka siyasi partiler tarafından örnek alınıyor ama bizim farkımız Sayın Cumhurbaşkanı'mız belediye başkanlığı, hatta il başkanlığı yaptığı dönemden itibaren kendi sorumluluğundaki il ve ilçelerde vatandaşla hemhal olarak, sürekli istişare ederek, sürekli onları dinleyerek problemleri yerinden çözme geleneği başlatmıştır. Bu ona siyasi başarı getirdi. Ardından da AK Parti kurulurken ve kurulduktan sonraki bütün süreçte istişareyi karar mekanizmalarının odağına yerleştirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan saha çalışmaları kapsamında bakanlar, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri olarak 81 ilde vatandaşları dinleyip, istişarelerde bulunarak raporlar hazırladıklarını dile getiren Tekin, bu raporları ilgili kişilere, sorumlulara ileterek vatandaşların sorunlarını anlık, yerinde çözme geleneğini devam ettirdiklerini belirtti.

Bu yıl toplantıların ana konusunun Terörsüz Türkiye süreci olduğunu ifade eden Tekin, bu süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının önemine işaret etti.

Uzun yıllar Türkiye'de demokratikleşme, temel hak ve hürriyetlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında akademik, bilimsel sempozyumlara, konferanslara, panellere, çalıştaylara katıldığını anlatan Tekin, ülkede bilhassa 1990'lı yıllardan bu yana yaşanan sıkıntılı süreçlerin, askeri darbelerin, demokratik siyaset üzerindeki vesayet girişimlerinin hem demokrasinin konsolide olmasının hem temel hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin güvence altına alınmasının önüne geçtiğini ifade etti.

Tekin, "1990'lı yılların Türkiye'sinde bırakın Kürtçe konuşmayı bir insanın Kürt olduğunu ifade etmesi... Güvenlik görevlileri kimlik kontrolleri yaparken nüfus cüzdanlarının arkalarına bakarlardı. Nüfusta nereye kayıtlı diye. Türkiye etnik kimliklerin ötekileştirme unsuru olarak görüldüğü bir ülkeydi. Aynı şekilde dini hassasiyetlerimiz..." dedi.

Türkiye'de geçmişte yaşanan suikastlara, faili meçhul cinayetlere değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle antidemokratik uygulamaların, böylesi ötekileştirme politikalarının sıradanlaştığı bir Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2001 yılında 'Türkiye artık eskisi gibi olmayacak' mottosuyla bir siyasi yol haritası açıkladı. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda bazı şeyleri rahatlıkla konuşabiliyoruz ama 2001 veya 2002 seçimleri öncesindeki Türkiye'yi çabuk unuttuğumuz için şimdi söylediğimiz şeyler bu ülkede sanki eskiden beri böyleymiş gibi algılanıyor. Eski Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısından öğretmen başına düşen öğrenci sayısına, okullarımızın fiziki kapasitesinden teknolojik imkanlarına kadar gerçekten iç karartıcı bir manzara ile karşı karşıyaydık. AK Parti olarak 2001'de insanların hak ettikleri biçimde yaşayabilecekleri, ibadet edebilecekleri, eğitim ve öğretim, sağlık ve ulaşım hizmetleri alabilecekleri bir Türkiye'yi inşa etme taahhüdüyle yola çıktık. İnsanlar inanç hürriyetlerini garanti altında görmediklerinde, istedikleri ortamda namazlarını kılıp, ibadetlerini yerine getiremediklerinde ve dini inançlarını ifade edemediklerinde o ülkede demokrasiden bahsedilemez. O günlerde 'Türkiye'ye özgü demokrasi' diye bir kavram uydurmuştuk. Dünyanın hiçbir tarafında demokrasi, özgürlükler olmaksızın, temel hak ve hürriyetler olmaksızın anlam kazanamaz. Hiçbir anlamı yoktur. İnsanlar sağlıklı bir ortamda yaşama hakkını teminat altına alamıyorsa demokrasiden bahsetmemizin bir anlamı yok. AK Parti iktidarları döneminde okullardan yollara, hastanelerden havaalanlarına kadar her açıdan bölge farklı hizmetlerle karşılaştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Hep beraber bu sürece sahip çıkalım"

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecini başlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık top bizde. Sivil toplum, kamu otoritesi olarak bizde. Manipülasyon yapmak için fırsat kollayan kişilere karşı teyakkuz halinde olmalıyız. Gelin hep beraber sahip çıkalım, hepimiz bu taşın altına elimizi koyalım. Hep beraber bu sürece sahip çıkıp bu sürecin selamete ermesi, ülkemizin arzu ettiğimiz noktaya ulaşması için üzerimize düşeni yapalım."

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geniş katılımlı bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Şansi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Analar ağlamayacak, gençlerimiz ölmeyecek, kamu kaynaklarımız boş yere akmayacak. Yasa çok rekor bir oyla TBMM'den geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.