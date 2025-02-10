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Dünya

Fransa'da hükümete karşı verilen gensoru önergesi Meclis tarafından reddedildi

Fransa'da muhalefetin, Başbakan François Bayrou'nun hükümetine karşı verdiği gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi.

Esra Taşkın  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Fransa'da hükümete karşı verilen gensoru önergesi Meclis tarafından reddedildi

Paris

Muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin, kabineye karşı sunduğu gensoru önergesi Meclis'te görüşüldü.

Meclis'te yapılan oylamada 115 vekilin desteğini alan önerge yeterli oya ulaşamadığından reddedildi.

Böylece, 2025 sağlık sigortası tasarısının gelirlere ayrılan kısmı Meclis tarafından kabul edilmiş oldu.

LFI, Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) oy verdiği önergeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve Sosyalist Parti (PS) destek vermedi.

Bayrou, 5 Şubat'ta 2025 sağlık sigortası tasarısının gelirlere ayrılan kısmını Meclis'te oylamaya sunmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanmıştı.

LFI ise bu duruma tepki olarak, hükümete karşı gensoru önergesi vermişti.

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