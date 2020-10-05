Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binlere indi
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 84 vaka tespit edildi.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, uzun aradan sonra günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin civarında seyretti.
Ülkede 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 299'a ulaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 84 artışla 624 bin 274'e yükseldi.
Hastanelerde 1415'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 294 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 306 artışla 98 bin 680'e çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 8,6'ya ulaştı.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.