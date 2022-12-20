Fransa'da grev nedeniyle 23 Aralık'taki tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi
Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'inin iptal edildiği bildirildi.
Paris
Fransız basınındaki habere göre, ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF kontrolörlerinin grevi, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı bu hafta sonunda tren seferlerinde aksamalara neden olacak.
Bu sebeple cuma günü her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.
Hafta sonu beklenen 800 bin tren yolcusundan yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı öngörülüyor.
Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.