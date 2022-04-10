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Dünya

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi başladı.

Yusuf Özcan   | 10.04.2022
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor

Paris

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip Fransa'da 48,7 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.

Hükümetin kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan seçmenler, maske kullanmak şartıyla seçim merkezlerine gelerek oy kullanma hakkına sahip olacak.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Marine Le Pen, "ırkçı" görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'un isimleri öne çıkıyor.

Seçimin ilk turuna ilişkin kamuoyu yoklamalarında Macron ile Le Pen önde görünüyor. 

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

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