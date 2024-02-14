Fransa'da çiftçilerden "hükümet yeterli önlem almazsa baskıyı artırırız" mesajı
Fransa'da günlerce devam eden yol kapatma işlemlerinin ardından hükümet tarafından bazı önlemler alınsa da bunların yeterli olmadığını ifade eden çiftçiler, gelecek günlerde protestolarının engellemei artırabileceklerini belirtiyor.
Ankara
Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Paris ve çevresini kuşatma "alan çiftçi eylemlerinin sona ermesinin üzerinden geçen 10 günde, çiftçi sendikaları ile hükümetler arasında görüşmeler sürüyor.
Başbakan Gabriel Attal, dün Tarım Bakanı Marc Fesneau ile ülkenin en büyük çiftçi sendikalarından FNSEA ve Genç Çiftçi sendikasının temsilcileriyle bir araya geldi.
FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, Başbakan ile görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, çiftçilerin taleplerine ilişkin tüm başlıklarda ele aldıklarını ve hiçbir ilerleme sağlanmadığını söylemenin yanlış olduğunu söyledi.
Buna karşılık ilerlemenin yetersiz olması ve esnekliğin hayata geçmesi için "hükümet üzerindeki baskının sürdürülmesi" değiştirmeyi yapan Rousseau, çiftçi protestolarının büyüklüğü ve dayanıklılığıni artırabilecekleri mesajını verdi.
Öte yandan traktörle yol kapatma işlemlerine lider olan Koordinasyon Rurale ve Çiftçi Konfederasyonu temsilcilerinin bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile katılması bekleniyor.
Bir yandan hükümetle müzakereler sürerken diğer yandan ülkenin bazı bölgelerindeki çiftçiler eylemlerine devam ediyor.
Lot-et-Garonne tarım politikalarına yönelik tepkilerini göstermek isteyen bireysel çiftçilerle eylem yaparak bölgesel faaliyet göstererek bazı bankaların önüne saman boşalttı.
Çiftçiler ayrıca bankaların girişlerine bildirilerinin yazılı olduğu kağıtlar yapıştırıldı.
Traktörleriyle 29 Ocak'ta "Paris'i kuşatma" eylemi yapan çiftçiler, başkente giriş-çıkış süreçlerini trafiğe kapatmıştı.
Günlerce devam eden yol kapatma işlemlerinin, 400 milyon avroya destek paketi ve sektöre yönelik yeni bir işlem alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.
Avrupa'da çiftçiler eyleminde
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği (AB) çiftçilerin son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepkilerini gösteriyor.
Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa onarım hedefi, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre fiyatları, Ukrayna'dan gelen ucuz ürünler ve su tasarrufları yer alıyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler harf beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin uzunluğununi açıklayan, kamu politikaları ve çeşitli sorunların önünde çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.
Avrupalı çiftçiler, AB'nin "Yeşil Mutabakat kapsamındaki karbon gübre ve pestisit kullanımı ile ilgili katı kurallarla anlaşması üretim zorlukları" eleştirisinde bulunuyor.
Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna'nın ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan oranda tepkilerin odak noktaları üretiliyor.