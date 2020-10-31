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Dünya

Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Fransa'nın Chateaudun kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş'e (CİMG) bağlı camiye kundaklama girişiminde bulunuldu.

Yusuf Özcan   | 31.10.2020
Fransa'da camiye kundaklama girişimi

Paris

CİMG Genel Sekreteri Fatih Sarıkır, yazılı açıklamasında, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Chateaudun'da camiye bidonla benzin dökülerek yangın çıkarıldığını belirtti. 

Yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü ifade eden Sarıkır, camide hasar oluştuğunu kaydetti.

Cami yetkililerinin şikayette bulunduğunu belirten Sarıkır, Fransız polisinin camiye gelerek incemelerde bulunduğunu aktardı.

Polisten yapılan açıklamada da olayın kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini ve açılan soruşturma kapsamında camiye ait kameranın kayıtlarının inceleneceği belirtildi.

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