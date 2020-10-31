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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 90 milyonu geçti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine 72 saatten daha az bir süre kalırken birçok eyalette başlayan erken oy kullanma sürecinde 90 milyondan fazla kişi tercihini yaptı.

İslam Doğru   | 31.10.2020
ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 90 milyonu geçti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York
ABD'de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 90 milyon 55 bin 33 kişi oy kullandı.

Kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 65,3'üne denk geldiği belirtildi.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 57 milyonu geçti, 33 milyona yakın kişi de oylarını seçim merkezlerinde kullanmayı tercih etti.
California 9 milyon 763 bin, Teksas 9 milyon 669 bin ve Florida 8 milyon 294 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.
İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da seçmenlerin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana yapılan seçimlerdeki en yüksek katılımın beklendiğine dikkati çekmişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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