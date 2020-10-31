Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Avusturya’da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle gece belirli saatlerde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Aşkın Kıyağan   | 31.10.2020
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Viyana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Başbakan Kurz, ikinci dalganın Avrupa’da yoğun bir şekilde yaşandığını, bu nedenle birçok ülkenin yeniden karantina uygulamak durumunda kaldığını belirterek, Avusturya’da da son haftalarda günlük vaka sayısının çok hızlı bir yükselişte olduğuna dikkati çekti.

Virüs bulaşan kişilerin büyük bir çoğunluğunda semptom görülmediğini ya da hastalığı hafif bir şekilde atlattığını belirten Kurz ancak buna rağmen hastanede tedavi gören ya da yoğun bakım hastalarında belirgin bir artışın yaşandığını kaydetti ve sağlık sisteminin çökme noktasına gelmeden müdahale etmek durumunda olduklarını söyledi.

Bir ay sürecek yeni tedbirler

Kurz, salı gününden geçerli olmak üzere ikinci bir karantina sürecine girileceğini, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağını duyurdu.

Yeni önlemler kapsamında kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklanacağını dile getiren Kurz, yeme-içme sektöründeki işletmelerin paket servisi dışında hizmet vermeyeceğini, otellerin ise yalnız iş ziyareti için ülkeye gelen müşterileri ağırlayabileceğini belirtti.

Okullarda kısmi uzaktan eğitim

Kurz, liselerin son sınıfları ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceği ancak anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin süreceği bilgisini paylaştı.

Ülkede dışarı çıkma kısıtlamasının ilk uygulandığı geçen mart ayına göre bu ikinci sürecin farklı olacağını belirten Kurz, her türlü toptan ve perakende ticari faaliyete izin verileceğini, kuaför, güzellik merkezi gibi hizmet sektörüne ait işletmelerin de açık kalacağını kaydetti.

Dışarı çıkma sınırlaması

Kurz, virüsün özellikle özel toplantılar, aile buluşmaları gibi yakın çevreyle kurulan ilişkiler sebebiyle yayıldığını, bu nedenle sosyal teması sınırlamak için belirli durumlar dışında saat 20:00’den 06:00’ya kadar dışarı çıkma sınırlaması uygulanacağını bildirdi.

Dışarı çıkma sınırlamasının ilk etapta 10 gün süreceğini kaydeden Kurz, ihtiyaç durumunda bunun uzatılabileceğini sözlerine ekledi.

Avusturya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, toplamda virüs bulaşan kişi sayısı 104 bin 925'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1109'a çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti

Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde

Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde
İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor