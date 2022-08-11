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Dünya

Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.

Esra Taşkın   | 11.08.2022
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

Paris

BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.

Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.

Öte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

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