Fransa'da yarın başlayacak Le Monde Festivali'nde Türkiye tanıtılacak
Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak Le Monde Festivali'nde Türkiye, gastronomisi ve kültürüyle tanıtılacak.
PARİS
Fransız Le Monde gazetesinin 80. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 20-22 Eylül'de Le Monde Festivali'nin 10'uncusu gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin bu yıl işbirliği ortağı olduğu festivalde Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy'un girişimiyle, İstanbul'dan Kapadokya'ya Türkiye destinasyonları ve ebru sanatı tanıtılacak, ayrıca Türk mutfağından sunumlar yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, festival sırasında Türkiye'nin 7 bölgesine ait folklor gösterileri gerçekleştirecek.
Festivalin bu akşam düzenlenecek açılış kokteylinde Türk mutfağından çeşitli sunumlar yer alacak.
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy, ülkesinin Le Monde Festivali'nde yer almasının, gazetenin yaklaşık 20 milyonluk okuyucu kitlesine Türkiye'nin destinasyonlarının, gastronomisinin ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Fransız gazeteci Hubert Beuve-Mery, 1944 yılında Le Monde gazetesini kurmuştu.
Gazetenin ilk sayısı 18 Aralık 1944'te yayımlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.