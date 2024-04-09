Fransa'da bir caminin kapısına av tüfeğiyle ateş açıldı
Fransa'nın kuzeyinde Manş valiliğine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Cherbourg-en-Cotentin'daki caminin giriş kapısı dün akşam hasar gördü.
Emniyet kaynakları, cami kapısındaki söz konusu hasarın, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
İbadethanenin güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak.
Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi.
Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.
Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi.
Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.