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Dünya

Fransa'da bir caminin kapısına av tüfeğiyle ateş açıldı

Fransa'nın kuzeyinde Manş valiliğine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Esra Taşkın  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Fransa'da bir caminin kapısına av tüfeğiyle ateş açıldı Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Cherbourg-en-Cotentin'daki caminin giriş kapısı dün akşam hasar gördü.

Emniyet kaynakları, cami kapısındaki söz konusu hasarın, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

İbadethanenin güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak.

Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi.

Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi.

Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.

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