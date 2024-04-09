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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre, Avrupa'da savunma için daha fazla finansal hazırlık gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupalıların kıtada potansiyel olarak daha geniş bir savaşa finansal olarak hazırlanmak için yeni yollar bulması gerektiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre, Avrupa'da savunma için daha fazla finansal hazırlık gerekiyor

Brüksel

Borrell, Yeni Ekonomi Forumu etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa'da yüksek yoğunluklu, konvansiyonel savaşın artık bir hayal olmaktan çıktığını" söyledi.

"Savaş yarın başlamayacak ama gerçeği inkar edemeyiz." diye konuşan Borrell, Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etmeye devam ettiğini anlattı.

Borrell, AB'nin savunma konusundaki eksikliklerine değinerek, "AB üye devletleri bir (Avrupa) Savunma Ajansı kurdular ancak bunu finanse etmediler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın güvenlik durumunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle "varoluşsal bir kriz" yaşadığına dikkati çeken Borrell, yeni bir hükümetler arası finansman aracına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Borrell, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın savunmaya yeterince harcama yapmayan Avrupa'daki NATO müttefiklerini savunmama tehdidine değinerek, "Trump'ın AB'yi uykudan uyandırdığı, konfor alanından çıkardığı" yorumunu yaptı.

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