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Dünya

Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı

Rusya'da seller nedeniyle su altında kalan ev sayısının 10 bin 550'ye yükseldiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, ülkenin 37 bölgesindeki 226 yerleşim birimi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi.

Su altında kalan ev sayısı 10 bin 550, bahçe sayısı 19 bin 139, köprü sayısı 160 oldu.

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Kurgan ve Tümen bölgelerinin bazı yerlerinde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu ve tahliyeler başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, su taşkınları yaşanabilecek bölgelerdeki vatandaşları uyarıları ciddiye alma ve tahliye olma çağrısında bulundu.

Ural Nehri üzerindeki bir baraj patlamıştı

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

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