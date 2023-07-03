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Dünya

Fransa'da belediye başkanının evine yapılan saldırı protesto edildi

Fransa'daki protestolarda evine saldırı düzenlenen L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Jeanbrun'na destek ve saldırıyı protesto etmek için ülke genelindeki belediye binalarının önünde gösteriler gerçekleştirildi.

Esra Taşkın  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Fransa'da belediye başkanının evine yapılan saldırı protesto edildi Fotoğraf: Mohamad Alsayed - AA

L'Hay-Les-Roses

Fransa'da genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolarda evine saldırı düzenlenen L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'na destek ve saldırıyı protesto etmek için ülke genelindeki belediye binalarının önünde gösteriler gerçekleştirildi.

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından ülkede patlak veren gösteriler sırasında hafta sonu evi yanan ve bir araçla hedef alınan Jeanbrun'a destek amaçlı ve bu saldırıyı protesto etmek için başta Paris, Lyon, Coulommiers, Besancon, L'Hay-les-Roses gibi kentlerin belediye binalarının önünde gösteriler yapıldı.

Paris Belediye binasının önündeki gösteriye, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransız milletvekilleri ve siyasetçileri katıldı.

L'Hay-les-Roses kentinde de Jeanbrun'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Jeanbrun'un yanı sıra çok sayıda Fransız siyasetçi ve kent sakininin yanı sıra ulusal ve yabancı basın mensupları katıldı.

Göstericiler, Fransız ulusal marşı La Marseillaise'i okudu ve yürüyüş boyunca Jeanbrun'a destek amaçlı alkış tuttu.

Jeanbrun, burada yaptığı konuşmada, bu sabah Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldiğini anımsattı.

Belediye binalarının ve "seçilmişlerin" saldırıya uğradığını söyleyen Jeanbrun, evine saldıranları eşini ve iki küçük çocuğunu uykularında öldürmek istemekle suçladı.

Fransız basınındaki habere göre, gösterilerde 6 günde 99 belediye binası saldırıya uğradı.

Saint-Denis kentinde, kapalı otoparkta kundaklanan araçlara müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için Ulusal Meclis'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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