Fransa'da aşırı sıcak günlerde 90'ı aşkın kişi boğuldu

Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, ülkede 2 hafta boyunca etkili olan yüksek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak 19 Haziran'dan bu yana 90'dan fazla kişinin boğulduğunu belirten Ferrari, bunun son derece endişe verici bir sayı olduğunu söyledi.

Ferrari, son günlerde bu sayıda azalma görüldüğünü, dolayısıyla bu durumun, aşırı sıcaklar üst seviyeye çıktığında vatandaşların serin ortamlar aramasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Özellikle sıcak havaların etkili olduğu ilk günlerde çok sayıda gencin boğulduğunu belirten Ferrari, yaşamını yitirenlerin belli bir profile uymadığını, özellikle genç yaştaki çocukların hassas olduğunu ve yüzerken gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin de gözetim olmayan kanallara girerek tehlikeli davranışlarda bulunduğunu söyleyen Ferrari, açık suda yüzme eğitiminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ferrari, boğulma vakalarının çoğunun havuz dışında, göl gibi yerlerde görüldüğünü kaydetti.

Fransa'da haziranın ortasından itibaren etkili olan ve yaklaşık 2 hafta süren aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, Paris'te 26 Haziran'da tek bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.