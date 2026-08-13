İngiltere'de 38,1 dereceyle "bu yılın en yüksek sıcaklığı" kaydedildi

[1/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar

[2/19] İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[3/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[4/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[5/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[6/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[7/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[8/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[9/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[10/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[11/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[12/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[13/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[14/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[15/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[16/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[17/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[18/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.

[19/19] İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı etkiledi. Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği kentte, vatandaşlar sıcak havadan korunmaya çalıştı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra’nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle “amber” uyarı yayımladı.