İngiltere'de 38,1 dereceyle "bu yılın en yüksek sıcaklığı" kaydedildi

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İngiltere'de yılın 5. sıcak hava dalgası salı günü başladı, bugün yüksek sıcaklıklar bekleniyordu.
İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bugünkü sıcaklıklara ilişkin öncü verileri açıkladı.
Buna göre, Londra'da Kew Gardens'da sıcaklıklar 38,1 dereceye ulaştı. Böylece, bugün "ülkede yılın en sıcak günü ve kayıtlardaki en sıcak 5. gün" oldu.
İngiltere'nin batı-orta kesiminde bulunan Worcestershire'ın Pershore bölgesinde, sıcaklıklar 38 dereceyi gördü, ülkenin 40 farklı bölgesinde ise 36 derece ve üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.
Met Office Baş Hava Tahmincisi Neil Armstrong, verilere ilişkin değerlendirmesinde, halihazırda yaşanan aşırı sıcak hava dalgasının "olağanüstü bir yazın son örneği" olduğunu belirterek, bu yaz İngiltere'de çok sayıda sıcaklık rekoru kırıldığını, İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşandığını dile getirdi.
Ülkede bu gece boyunca da sıcaklıkların yüksek seyredeceğini aktaran Armstrong, "Sıcaklıkların 20 derecenin altına düşmediği, yaygın bir tropikal gece yaşanması bekleniyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde ise sıcaklıklar, kademeli olarak ortalama seviyelere dönecek." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de sıcaklığın 38,1 dereceye yükseldiği yılın en sıcak gününde West Midlands bölgesinde çok sayıda yangın çıktığı bildirildi.
West Midlands İtfaiye Servisinden (WMFS) yapılan açıklamaya göre, Stourbridge Golf Course yakınlarında çıkan büyük çaplı ot yangınına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale etti, 6 ev etkilendi, 2 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, alevlerin bazı noktalarda yollara kadar yayıldığını ifade etti.
İtfaiye sözcüsü, güvenlik gerekçesiyle bazı yerel tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.
Ülke basınındaki haberlere göre, bölgedeki bazı evlerde elektrik kesintileri yaşandı. Stourbridge belediye binası, evlerinden ayrılmak zorunda kalanları kabul etmek üzere hazırlandı.
Yerel Meclis Üyesi Andrew Southall, yangın nedeniyle bakım evi sakinlerinin de tahliye edildiğini belirtti.
West Midlands bölgesinde Stourbridge'in yanı sıra Warwickshire'da da büyük çaplı yangın çıktı. Birmingham kentinin Castle Vale bölgesindeki evlerde çıkan yangında ise bir kadın ağır yaralandı.
Stoke-on-Trent'in Sandyford bölgesi ve Worcestershire'daki Pershore kasabasında da yangınların sürdüğü aktarıldı.
M6 otoyolunun kuzeye giden bir bölümü, yol üzerindeki duman nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra yeniden açıldı. Kapanma nedeniyle bölgede yaklaşık 2,5 saatlik gecikmeler yaşandı.
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