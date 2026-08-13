Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.

4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.

26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.

37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.

79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.

90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[1/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. [2/29] [3/29] [4/29] [5/29] [6/29] [7/29] [8/29] [9/29] [10/29] [11/29] [12/29] [13/29] [14/29] [15/29] [16/29] [17/29] [18/29] [19/29] [20/29] [21/29] [22/29] [23/29] [24/29] [25/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [26/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [27/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [28/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) karşılaşmada görev aldı. [29/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş taraftarları takımını destekledi. × [1/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. [2/29] [3/29] [4/29] [5/29] [6/29] [7/29] [8/29] [9/29] [10/29] [11/29] [12/29] [13/29] [14/29] [15/29] [16/29] [17/29] [18/29] [19/29] [20/29] [21/29] [22/29] [23/29] [24/29] [25/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [26/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [27/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşı Junior Olaitan (15) ile paylaştı. [28/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Vaclav Cerny (18) karşılaşmada görev aldı. [29/29] UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş taraftarları takımını destekledi.

İlk maçta aynı skorla yendiği Hradec Kralove'yi ikinci maçta da mağlup eden siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.

Play-off'ta rakip Kauno Zalgiris

Hradec Kralove'yi eleyen siyah-beyazlı ekip, play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e elenen Litvanya temsilcisiyle ilk maçını 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Kalesini yine gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi maçında da gol yemedi.

Sezonun açılışını Midtjylland'la oynadığı maçlarla yapan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederken Hradec Kralove ile oynanan müsabakaları da 1-0'lık skorlarla kazandı.

Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerinin gol sevincine izin vermedi.

Cerny siftah yaptı

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, bu sezonki ilk golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerine maruz kalan Çek oyuncu, 40. dakikada Junior Olaitan'ın pası sonrası orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçen sezon son golünü Çaykur Rizespor'la oynanan son lig maçında kaydeden Cerny, 66. dakikada yerini Leandro Trossard'a bıraktı.

Trossard taraftarla buluştu

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi. Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.

Vlahovic'e sevgi gösterisi

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı. Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.