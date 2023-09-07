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Dünya

Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi

Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvanın sahipleri tarafından terk edildiği belirtildi.

Esra Taşkın  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi

Paris

Hayvan Koruma Derneğinden (SPA) yapılan açıklamada, ülkede yaz dönemi olarak kabul edilen mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 bir 498 evcil hayvanın sokağa bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hayvanların 4 bin 54'ünün köpek, 11 bin 564'ünün ise kedi olduğu aktarıldı.

Her gün 134'den fazla hayvanın ülke genelindeki barınaklara bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu yüksek rakamın hayvan sahiplerinin sorumsuzluğunu gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, derneğin barınaklarında halihazırda 7 bin 994 hayvan bulunduğu ve bu sayının 2022'ye göre yüzde 2,4 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu yıl barınaklardaki 13 bin 131 hayvanın sahiplenildiği belirtilen açıklamada, geçen seneye göre bu sayının yüzde 5,2 düştüğü ifade edildi.

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