Fransa, Rusya'nın "enerjiyi savaş silahı olarak kullanmasına" karşı
Fransa'nın, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında, Rusya'nın "enerjiyi savaş silahı olarak kullanılmasına" karşı olduğu bildirildi.
Ankara
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te bakanlar düzeyinde Ukrayna'daki güvenlik ve nükleer emniyet konulu düzenlenen konferansa ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Barrot, "Fransa'nın, Ukrayna'yı destekleyerek ve nükleer santrallerinin güvenliğini savunarak Rusya'nın enerjiyi savaş silahı olarak kullanma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını" belirtti.
Barrot, "Barış ve nükleer güvenlik pazarlığa açık değildir." ifadelerini kullandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konferansın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Zafer Planı kapsamına girdiği ve bu yıl İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne davet edilen 176 devlet ve kurumun konferansa davet edildiği belirtildi.
Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi ve Rusya'yı barışa zorlaması için Batı ülkelerinin ürettiği uzun menzilli silahların Rusya’daki askeri hedeflere yönelik kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti. Buna karşılık Rus yetkililer NATO'nun "nükleer bir güç ile savaşa" girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri de Ukrayna ve Rusya'daki nükleer tesislerin çevresinde meydana geldiği bildirilen olaylardan ve artan nükleer savaş söylemlerinden endişe duyduklarını ifade etmişti.
Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik Zafer Planı, Ukrayna'nın NATO'ya açık bir şekilde davet edilmesi ve caydırıcılık konularının yer aldığı 5 madde ve 3 gizli ekten oluşuyor.
Ukrayna Barış Zirvesi 16 Haziran’da İsviçre'de yapılmış, zirveye Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu. Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı.